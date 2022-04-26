Мінімум на один тиждень припиниться робота заводу в Регенсбурзі, де виготовляють компактні кросовери BMW X1 та X2, а також автомобілі BMW 1-Series.

Компанія BMW змушена мінімум на один тиждень зупинити випуск автомобілів на підприємстві в Регенсбурзі (федеральна земля Баварія) через брак компонентів українського виробництва. Про це із посиланням на представника німецької марки повідомляє DPA.

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З понеділка, 25 квітня, роботи призупинено у пресувальному, фарбувальному та кузовному цехах, а також на складальній лінії. Щодня завод у Регенсбурзі випускає близько 1 тис. компактних кросоверів BMW X1 та X2, а також автомобілів сімейства 1-Series.

Це вже не вперше, коли баварська марка змушена зупиняти виробництво в Німеччині через брак компонентів з України. Наприклад, у зв'язку з дефіцитом комплектуючих у березні та квітні простоювали конвеєри на головному підприємстві BMW у Мюнхені, а також на найбільшому європейському заводі у Дінгольфінгу. Зокрема, зупинки виробництва пов'язані з нестачею комплектів електричної проводки.