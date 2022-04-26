Минимум на одну неделю прекратится работа завода в Регенсбурге, где производят компактные кроссоверы BMW X1 и X2, а также автомобили BMW 1-Series.

Компания BMW вынуждена минимум на одну неделю остановить выпуск автомобилей на предприятии в Регенсбурге (федеральная земля Бавария) из-за нехватки компонентов украинского производства. Об этом со ссылкой на представителя немецкой марки сообщает DPA.

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С понедельника, 25 апреля, работы приостановлены в прессовочном, покрасочном и кузовном цехах, а также на сборочной линии. Ежедневно завод в Регенсбурге выпускает около 1 тысячи компактных кроссоверов BMW X1 и X2, а также автомобилей семейства 1-Series.

Это уже не в первый раз, когда баварская марка вынуждена останавливать производство в Германии из-за нехватки компонентов из Украины. К примеру, в связи с дефицитом комплектующих в марте и апреле простаивали конвейеры на главном предприятии BMW в Мюнхене, а также на крупнейшем европейском заводе в Дингольфинге. В частности, остановки производства связаны с нехваткой комплектов электрической проводки.