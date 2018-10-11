У Києві 11 жовтня з 9:00 до 10:00 проходила акція "Бойкот ціні на паливо". Учасникам акції пропонували зупинитися і цілу годину сигналити. Проте таких бажаючих виявилось замало.

Ініціаторами акції виступала громадська організація "Авто Євро Сила", метою заходу було зниження цін на бензин для населення України.

Читайте також: Названа ще одна незаперечна перевага "євроблях"

Очікувалось, що у флешмобі візьмуть участь водії та перевізники з усієї України. Суть акції полягла в тому, щоб зупинитися з 9:00 до 10:00 на дорозі, тим самим паралізувавши рух.

Втім, за даними карт Гугл та Яндекс на десяту годину ранку серйозних заторів через проведення акції в Києві не виникло. За оцінкою Яндексу пробки сягнули п’яти балів з десяти можливих, що цілком нормально для такої пори доби.

За оцінкою Яндекса пробки сягнули п'яти балів з десяти можливих

Гугл також показав цілком нормальну завантаженість доріг від час проведення акції протесту

Також є повідомлення про блокування траси Київ-Одеса. Відео розміщене на сторінці “Авто Євро Сила” це підтверджує.

Під стінами Кабміну також зібрались активісти, проте блокування руху автомобілів не відбулось. Це також видно з відео від “Авто Євро Сила”.