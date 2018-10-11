Автомобілі з іноземною реєстрацією не тільки коштують значно дешевше своїх аналогів з українськими номерами, але і мають ряд інших переваг, одне з яких – можливість оформлення субсидії.

Міністерство соціальної політики не буде враховувати машини на ‘врономерах при нарахуванні субсидій, оскільки неможливо встановити факт приналежності такого майна конкретній особі. Про це на брифінгу сказав директор директорату сім'ї та соціальної підтримки населення Міністерства соціальної політики України Віталій Музиченко.

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"Автомобіль на євробляхах – проблема не тільки субсидій, а й держави. Неможливо встановити факт приналежності прав на це майно. Якщо неможливо встановити, що конкретне майно належить конкретній особі, а вона його просто використовує на підставі чогось, це неможливо використовувати в офіційній статистиці", – сказав Музиченко.

У квітні 2018 року Кабінет міністрів України відновив програму надання субсидій на послуги ЖКГ. Якщо у власності сім'ї є автомобіль, якому менше п'яти років (крім мопеда і авто, наданого органом соціального захисту населення) субсидію не призначатимуть.

За оцінками Державної Фіскальної служби, в 2017 році в Україну було ввезено понад 958,5 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією, 209,6 тис. з них ввезені в режимі "транзиту", майже 748,9 тис. – в режимі "тимчасового ввезення".

Легалізація автомобілів на іноземній реєстрації, ймовірно, стане можливою. Принаймні 12 липня 2018 Верховна Рада прийняла в першому читанні два законопроекти, які передбачають зниження податкових ставок і послаблення екологічних обмежень (№8487 та №8488). До другого читання депутати підготували безліч правок, які зараз знаходяться на узгодженні.