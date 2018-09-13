Шанси на те, що закони про доступне розмитнення потриманих автомобілів будуть прийняті ближче до виборів досить високі. У скільки ж обійдеться легалізація автомобіля з європейською реєстрацією?

Журналісти телеканалу ICTV підрахували, скільки коштуватиме в Україні розмитнення б/у автомобілів, якщо депутати Верховної Ради затвердять "законопроекти Южаніної", які мають номери 8487 і 8488.

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Законопроекти, розроблені групою депутатів ВР на чолі з Ніною Южаніною, повинні спростити в нашій країні розмитнення автомобілів з іноземними номерами. Однак, не всі позитивно ставляться до цього законопроекту, вважаючи, що їх ухвалення тільки збільшить вартість розмитнення. У липні депутати ВР вже прийняли в першому читанні законопроект про доступне розмитнення. Восени його повинні слухати вдруге.

Акциз

Згідно з пропозиціями Юлії Южаніної, базова ставка на автомобіль з бензиновим двигуном складе 50 євро, а з дизельним двигуном – на 25 євро більше. У них будуть коефіцієнти. Для нових автомобілів та тих авто, які були зроблені не пізніше, ніж 1 рік, коефіцієнт складе 1.

Додатково

Крім акцизу потрібно буде заплатити ще ПДВ, податок на ввіз і податок в Пенсійний фонд.

У цьому випадку п'ятирічний седан або універсал BMW 5-серії з двигуном 2,0 л, куплений в Литві, обійдеться українському автолюбителю в 18 280 доларів. У цю суму входить вартість автомобіля в Литві, акциз, митний збір, ПДВ і Пенсійний фонд. Причому сам цей BMW 520 вартує лише 13 тис. євро.