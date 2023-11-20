Легендарний боксер пустить з молотка колекцію із 52 автомобілів. Спортсмен готовий розлучитися з цілою плеядою транспортних засобів.

Олімпійський чемпіон, абсолютний чемпіон у важкій категорії та п'ятиразовий чемпіон світу Джордж Форман виставив на аукціон Hagerty Marketplace півсотні машин. Боксер заявив, що «настав час поділитися своїми автомобілями з іншими ентузіастами-однодумцями». Причин розпродажу колекції не уточнюються, проте торги точно відбудуться: лоти виставлені без резерву.

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Більшість автомобілів Джорджа Формана у відмінному стані та мінімальними пробігами. Примірники - Ford GT 2005 року випуску з пробігом 1271 кілометр, BMW Z8 2000 року випуску (7497 км), Saleen Mustang S351 1995 року випуску (1178 км) і Dodge Viper 1993 року випуску (2574 км).

Також у колекції спортсмена є культова Ferrari Testarossa 1987 року, яка має на одометрі всього 5,5 тисячі кілометрів. Захоплювався Форман американськими хотродами та класичними машинами: наприклад, 2008 року колекцію поповнив відреставрований Ford A Cabriolet 1931 року випуску. За 30 днів до закінчення торгів найбільший інтерес представляють Ford GT (299 тисяч доларів), Ferrari 360 Modena (100 тисяч доларів) та Chevrolet Corvette Stingray (63,2 тисяч доларів).

Аукціоністи попереджають, що не всі машини в бездоганному стані: у 2019 році в гаражі Формана сталася пожежа, і хоча вогонь не дістався автомобілів прямо, сажа пошкодила металеві компоненти, так що без реставрації не обійтися.