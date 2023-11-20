Легендарный боксер пустит с молотка коллекцию из 52 автомобилей. Спортсмен готов развестись с целой плеядой транспортных средств.

Олимпийский чемпион, абсолютный чемпион по тяжелой категории и пятикратный чемпион мира Джордж Форман выставил на аукцион Hagerty Marketplace полсотни машин. Боксер заявил, что «пора поделиться своими автомобилями с другими энтузиастами-единомышленниками». Причины распродажи коллекции не уточняются, однако торги точно состоятся: лоты выставлены без резерва.

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Большинство автомобилей Джорджа Формана в отличном состоянии и имают минимальные пробеги. Экземпляры – Ford GT 2005 года выпуска с пробегом 1271 километр, BMW Z8 2000 года выпуска (7497 км), Saleen Mustang S351 1995 года выпуска (1178 км) и Dodge Viper 1993 года выпуска (2574 км).

Также в коллекции спортсмена есть культовая Ferrari Testarossa 1987 года, которая имеет на одометре всего 5,5 тысяч километров. Увлекался Форман американскими хотродами и классическими машинами: например, в 2008 году коллекцию пополнил отреставрированный Ford A Cabriolet 1931 года выпуска. За 30 дней до окончания торгов наибольший интерес представляют Ford GT (299 тысяч долларов), Ferrari 360 Modena (100 тысяч долларов) и Chevrolet Corvette Stingray (63,2 тысячи долларов).

Аукционисты предупреждают, что не все машины в безупречном состоянии: в 2019 году в гараже Формана произошел пожар, и хотя огонь не добрался до автомобилей, сажа повредила некоторые компоненты, так что без реставрации не обойтись.