Глава гоночного подразделения McLaren Racing показал блоггерам свой гараж.

Британский бизнесмен Зак Браун известен не только как глава гоночного подразделения McLaren Racing и руководитель команды McLaren в Формуле-1, но и гонщик и коллекционер автомобилей. Браун владеет гоночной командой United Autosports и большой коллекцией исторических гоночных автомобилей, за руль которых Зак садится на различных мероприятиях и частных трек-днях.

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Ведущий трансляций Supercars Нейл Кромптон побывал на базе команды United Autosports в Великобритании, где хранятся и обслуживаются бесценные машины по сбору Зака Брауна. Особенностью коллекции является статус автомобилей – каждый экземпляр выиграл как минимум одну гонку в серии, в которой участвовал.

Отдельные же машины в свое время пилотировали легендарные чемпионы мира. В собрании нашлось место McLaren MP4/6, принесший в 1991 году титул чемпиона Формулы-1 Айртону Сенне, победный McLaren MP4‑16, на котором Мика Хаккинен выиграл Гран-при Великобритании в 2001 году, чемпионский Lotus 79, за рулем чемпионом 1 в 1978 году, а также Williams FW11 образца 1987 года, на котором выступал Найджелл Мэнселл.

Кроме того в коллекцию входят болид Lola T93/00, на котором в 1993 году все тот же Мэнсел стал чемпионом PPG Indy Car World Series, гоночный карт Сенны времен начала его спортивной карьеры, победный Holden VE Commodore Гарта Тандера и Ника Перката, боевой Ford Capri легендарного Ники Лауды, безумный Chevrolet Monza Алана Моффата, прототипы McLaren M8D, Porsche 962 и Jaguar XJR-10, а также другие машины.