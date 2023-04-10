Глава гоночного підрозділу McLaren Racing показав блогерам свій гараж.

Британський бізнесмен Зак Браун відомий не лише як глава гоночного підрозділу McLaren Racing та керівник команди McLaren у Формулі-1, а й як гонщик та колекціонер автомобілів. Браун володіє гоночною командою United Autosports та великою колекцією історичних гоночних автомобілів, за кермо яких Зак сідає на різноманітних заходах та приватних трек-днях.

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Ведучий трансляцій Supercars Нейл Кромптон побував на базі команди United Autosports у Великій Британії, де зберігаються та обслуговуються безцінні машини зі зборів Зака Брауна. Особливістю колекції є статус автомобілів - кожен екземпляр виграв як мінімум одну гонку в серії, в якій брав участь.

Окремі ж машини свого часу пілотували легендарні чемпіони світу. У зборах знайшлося місце McLaren MP4/6, який приніс у 1991 році титул чемпіона Формули-1 Айртону Сенне, переможний McLaren MP4‑16, на якому Міка Хаккінен виграв Гран-прі Великобританії в 2001 році, чемпіонський Lotus 79, за кермом чемпіоном Формули-1 у 1978 році, а також Williams FW11 зразка 1987 року, на якому виступав Найджелл Менселл.

Крім того в колекцію входять болід Lola T93/00, на якому в 1993 році все той же Менсел став чемпіоном PPG Indy Car World Series, гоночний карт Сенни часів початку його спортивної кар'єри, переможний Holden VE Commodore Гарта Тандера і Ніка Перката, бойовий Ford Capri легендарного Нікі Лауди, божевільний Chevrolet Monza Алана Моффата, прототипи McLaren M8D, Porsche 962 та Jaguar XJR-10, а також інші машини.