Для погашення заборгованості перед Укрексімбанком найближчим часом відбудеться продаж чергового інвестиційного активу – права вимоги за кредитними договорами та дебіторську заборгованість підприємства – виробника автомобільної техніки.

Загальна сума боргу перед банком разом з авансуванням витрат арбітражного керуючого та початкова ціна на аукціоні становить 76 583 353,08 гривень. Забезпеченням за кредитними договорами є адміністративні та виробничі будівлі машинобудівного заводу, зокрема, приміщення головного виробничого корпусу, а також рухоме майно (виробниче обладнання цехів).

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Автозавод, де і розташоване заставне майно, займає площу в декілька десятків гектарів у Сихівському районі Львова. Міською владою розглядалися шляхи відновлення діяльності підприємства, що було флагманом українського автобусобудування, зокрема, й під колишнім брендом, викуп нерухомості або розробка архітектурної концепції розвитку цієї території. З огляду на такі перспективи цей актив можна вважати інвестиційно привабливим, в тому числі, для подальшого продажу або співучасті в проектах.