Для погашения задолженности перед Укрэксимбанком в ближайшее время состоится продажа очередного инвестиционного актива – права требования по кредитным договорам и дебиторскую задолженность предприятия – производителя автомобильной техники.

Общая сумма долга перед банком вместе с авансированием расходов арбитражного управляющего и начальная цена на аукционе составляет 76 583 353,08 гривен. Обеспечением по кредитным договорам являются административные и производственные здания машиностроительного завода, в частности, помещения главного производственного корпуса, а также движимое имущество (производственное оборудование цехов).

Читайте также: Запорожский автозавод официально объявил о начале производства автомобилей

Автозавод, где и расположено залоговое имущество, занимает площадь в несколько десятков гектаров в Сиховском районе Львова. Городскими властями рассматривались пути возобновления деятельности предприятия, которое было флагманом украинского автобусостроения, в частности, и под прежним брендом, выкуп недвижимости или разработка архитектурной концепции развития этой территории. Учитывая такие перспективы этот актив можно считать инвестиционно привлекательным, в том числе, для продажи или соучастия в проектах.