Голова відділу дизайну бренду BMW Домагой Дукеч не розуміє, чому автовиробники приймають мову дизайну, характерну для електромобілів.

Несправедливо називати BMW і Mercedes-Benz двома сторонами однієї медалі. Обидва демонструють непохитний німецький і надзвичайно незалежний погляд на розкіш, дизайн і продуктивність, що зробило їх головними суперниками. Оскільки індустрія переходить до електрифікації, два бренди знову сходяться між собою та знову використовують дуже різні підходи.

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Яскравий приклад цього - як виглядають їхні електромобілі. Коли Mercedes-Benz запускає суббренд EQ, доповнений спеціальною мовою дизайну та моделями, BMW, тим часом, тільки дійсно не розуміє логіки в цьому. Або, принаймні, керівник відділу дизайну бренду BMW Домагой Дукеч цього не робить.

«Чому електромобіль має виглядати інакше?» — запитав Дукек під час круглого столу для ЗМІ на Concorso d'Eleganza Villa d'Este, що відбувся минулого тижня в Комо, Італія. «Я та сама людина. Я хочу такого ж досвіду. У мене буде таке ж життя. Знаєте, я не хочу, щоб все було зовсім інакше. Якщо він стає іншим, то він інший, тому що це має сенс для всіх. Ми не розробляли дизель, відмінний від бензину».

Коментарі Дукека прозвучали лише за кілька днів до того, як BMW випустила 5 серію 2024 року та візуально ідентичний, повністю електричний i5 – і незабаром після того, як вона застосувала той самий підхід до 7 серії та i7. Насправді, єдиним електромобілем BMW, який виділяється з точки зору дизайну, є iX , який не має еквівалента двигуна згоряння, з яким можна було б суперечити. Залишається стверджувати, що електрифікація не має реального впливу на свободу дизайну.

«Люди всередині мають однаковий простір. Можна сказати, що спереду немає двигуна, але у вас все одно є мотори, так? У вас більша батарея вам потрібно розмістити компоненти днища – які будуть там, де є батарея – десь в іншому місці. Тому у наших машин немає багажника. Але вам все одно потрібне охолодження. Тобі все ще потрібні всі ці речі».

Дукек припускає, що екологічність не повинна бути стилістичним компромісом, вказуючи на те, що Mercedes змушує своїх клієнтів вибирати між звичайним S-класом або поляризаційним, повністю електричним EQS. Навпаки, BMW пропонує своїм клієнтам вибір двигуна ICE або EV, але з узгодженим дизайном між двома.