Глава отдела дизайна бренда BMW Домагой Дукеч не понимает, почему автопроизводители принимают язык дизайна, характерный для электромобилей.

Несправедливо называть BMW и Mercedes-Benz двумя сторонами одной медали. Оба демонстрируют непоколебимый немецкий и независимый взгляд на роскошь, дизайн и производительность, что сделало их главными соперниками. Поскольку индустрия переходит к электрификации, два бренда снова сходятся между собой и снова используют очень разные подходы.

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Яркий пример тому – как выглядят их электромобили. Когда Mercedes-Benz запускает суббренд EQ, дополненный на специальном языке дизайна и моделями, BMW, между тем, только действительно не понимает логики в этом. Или по крайней мере руководитель отдела дизайна бренда BMW Домагой Дукеч этого не делает.

Почему электромобиль должен выглядеть иначе? — спросил Дукек во время круглого стола для СМИ на состоявшемся на прошлой неделе Concorso d'Eleganza Villa d'Este в Комо, Италия. «Я тот же человек. Я хочу такого же опыта. У меня будет такая же жизнь. Знаете, я не хочу, чтобы все было совсем по-другому. Если он становится другим, он другой, потому что это имеет смысл для всех. Мы не разрабатывали дизель, отличный от бензина».

Комментарии Дукека прозвучали всего за несколько дней до того, как BMW выпустила 5 серию 2024 года и визуально идентичный, полностью электрический i5 – и вскоре после того, как она применила тот же подход к 7 серии и i7. На самом деле, единственным электромобилем BMW, выделяемым с точки зрения дизайна, является iX, не имеющий эквивалента двигателя сгорания, с которым можно было бы противоречить. Остается утверждать, что электрификация не имеет реального влияния на свободу дизайна.

«Люди внутри имеют одинаковое пространство. Можно сказать, что спереди нет двигателя, но у вас все равно есть моторы, да? У вас большая батарея вам нужно разместить компоненты днища – которые будут там, где есть батарея – где-нибудь в другом месте. Потому у наших машин нет багажника. Но вам все равно нужно охлаждение. Тебе все еще нужны все эти вещи.

Дукек предполагает, что экологичность не должна быть стилистическим компромиссом, указывая на то, что Mercedes заставляет своих клиентов выбирать между обычным S-классом или поляризационным полностью электрическим EQS. Напротив, BMW предлагает своим клиентам выбор двигателя ICE или EV, но с согласованным дизайном между двумя.