BMW представила совершенно новую 5-ю серию 2024 (G60), и впервые представительский седан предлагает полностью электрический вариант i5. За исключением некоторых незначительных деталей, модели BMW i5 EV и 5 серии с ДВС выглядят почти одинаково.

Новая BMW 5 серии больше своего предшественника: на 8,5 см в длину, 3,3 см в ширину и 3,5 см в высоту. Колесная база также увеличилась на 2 см почти до трех метров, что стало причиной улучшением комфорта для пассажиров заднего ряда.

Электрическая версия i5 предлагает аналогичное пространство в салоне, как у 5-й серии с двигателем внутреннего сгорания, благодаря низкопрофильной батарее, расположенной в днище. Однако багажник немного меньше.

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Внутри BMW i5 имеет компоновку приборной панели, напоминающую SUV iX, с ориентированным на водителя полностью изогнутым цифровым дисплеем BMW по центру. Настройка состоит из 12,3-дюймового информационного дисплея за рулем и 14,9-дюймового дисплея управления, объединенных в единый блок.

Изогнутый дисплей BMW работает с помощью последнего поколения iDrive – операционной системы BMW 8.5 – с новым графическим дисплеем, который имеет четкий начальный экран и доступ QuickSelect для простого и интуитивно понятного сенсорного управления. Водитель может управлять системой как с помощью сенсорного экрана, так и голосом, а также с помощью кнопок на руле и контроллера BMW iDrive на центральной консоли.

Примечательно, что BMW i5 также дебютирует в автомобильных играх в сотрудничестве с игровой платформой AirConsole. Водитель и пассажиры могут играть в игры – гонки, спорт, викторины, симуляторы, стратегии, прыжки и головоломки – пока автомобиль стоит на месте, используя свой смартфон как контроллер и изогнутый дисплей BMW.

BMW говорит, что i5 также получил обновленные сиденья для большего комфорта, включая задние, со стандартной полностью некожаной обивкой салона или опциональной кожей Extended Merino. Стационарная панорамная крыша Sky Lounge впервые предлагается в качестве опции для серии 5.

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Двигатели BMW 5 серии, запас хода электрической версии

BMW i5 построен на основе гибкой архитектуры привода CLAR, которая используется в моделях 5-й серии с двигателем внутреннего сгорания, мягким гибридом и подключаемым к сети гибридом.

Во время выхода на мировой рынок в октябре 2023 года BMW i5 будет доступна в двух вариантах модели: eDrive40 с задним приводом и мощной моделью M60 xDrive AWD.

Оба оснащены технологией BMW eDrive пятого поколения. BMW i5 eDrive40 обеспечивает 335 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента – или 429 Нм, когда активирована функция Sport Boost или Lanch Control.

Это позволяет модели начального уровня разгоняться до 100 км/ч за 5,7 секунд и достигать электронно ограниченной максимальной скорости 193 км/ч.



Электрический i5 M60 xDrive имеет двухмоторную силовую установку, обеспечивающую 590 л.с. (440 кВт) и 743 Нм крутящего момента – или 819 Нм с функциями M Sport Boost или M Launch Control. Версия i5 M60 xDrive разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды и достигает максимальной скорости 230 км/ч.

Оба варианта питаются от высоковольтной батареи с полезной емкостью 84,3 киловатт-часа, состоящей из 4 модулей по 72 аккумуляторных элемента каждый и 3 модулей по 12 элементов каждый.

Аккумулятор обеспечивает запас хода 400 км для i5 eDrive40 на стандартных 19-дюймовых колесах или 400 км для i5 M60 xDrive.

BMW обещает, что третий вариант трансмиссии с полным предлогом появится в 2024 году.

Для экономии заряда батареи в критических ситуациях, когда водители не могут подзарядить, BMW i5 предлагает новую функцию Max Range, ограничивающую мощность привода и максимальную скорость (до 90 км/ч) и выключающую функции комфорта.

Что касается зарядки, BMW i5 может использовать зарядку от переменного тока уровня 2 до 11 кВт или быструю зарядку от постоянного тока до 205 кВт, причем последняя позволяет заряжать аккумулятор от 10 до 80 процентов примерно за 30 минут.

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Подвеска и управление BMW i5

Поскольку мы говорим о серии 5, динамика вождения играет важную роль в привлекательности модели, и i5 обещает почти идеальное распределение веса 50:50 и настройку подвески, которая способствует спортивному управлению – передняя ось с двойными рычагами и пятирычажная задняя подвеска.

Амортизаторы имеют новое управление в зависимости от хода на обеих осях, обеспечивая дополнительную амортизацию гидравлическую, которая компенсирует вибрации, вызванные неровностями дорожного покрытия и динамическими поворотами. BMW i5 также получил пневматическую подвеску задней оси с самовыравниванием и спортивное рулевое управление с электроусилителем и переменным передаточным числом.

Кроме того, i5 M60 xDrive оснащен стандартной адаптивной профессиональной подвеской M, которая включает амортизаторы с электронным управлением, руль задними колесами и снижает клиренс на 0,3 дюйма.

BMW i5 будет производиться на заводе Dingolfing, крупнейшем европейском заводе BMW, где также производят электродвигатели и высоковольтные батареи. Цены в США начинаются от 67 795 долларов США за i5 eDrive40 и 85 095 долларов США за i5 M60 xDrive. Цена четко ориентирована на Mercedes-Benz EQE и значительно ниже Tesla Model S.