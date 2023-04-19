Компания BMW представила свой самый мощный и быстрый электроседан. Седан i7 M70 xDrive прошел подготовку в отделении BMW M.

В гамме BMW 7 серии есть версии на любой вкус, от бензиновых и дизельных до гибридных и электрических. При этом батарейный вариант до последнего времени был только один – xDrive60. Теперь представлен седан i7 M70 xDrive. Он подготовлен отделением BMW M и имеет звание самого мощного электрического BMW за всю историю.

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Два его электромотора в сумме развивают 660 л.с. и 1100 Нм крутящего момента. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,7 секунды (скорее 748-сильного XM Label Red). Максимальная скорость ограничена 250 км/ч. Топовый седан использует задний привод eDrive пятого поколения с шестифазным удвоенным инвертором. Удельная мощность электромотора равняется 2,41 кВт на килограмм. Показатель на четверть больше, чем у i7 xDrive60. На одном заряде машина проезжает 488-560 километров, причем здесь имеется специальный режим движения Max Range, увеличивающий дальность хода на 15-25 процентов. Полезная емкость батареи – 101,7 кВт-ч.

Вся мехатроника в i7 M70 xDrive – со специфическими M-настройками. Кузов спереди усилен дополненной перегородкой. Стандартно седан оснащен пневмоподвеской с адаптивными амортизаторами, поворотным механизмом задних колес и активной системой подавления кренов. Штатные тормоза – M Sport с дисками увеличенного диаметра. Кроме того, для M70 xDrive предложены задние кресла Executive Lounge, экран BMW Theatre Screen, аудиосистема Bowers & Wilkins и новые варианты покраски кузова. Среди них восемь двухцветных комбинаций.

Медиасистема M70 xDrive в первый раз работает под управлением ОС 8.5. Это последнее поколение фирменных интерфейсов BMW с новым дизайном главного экрана, быстрым доступом к часто используемым функциям. С запуском iDrive 8.5 компания перешла на более короткие циклы выпуска обновлений, улучшила информацию о зарядных станциях и оптимизировала работу онлайн-сервисов.

Продажи BMW i7 M70 xDrive начнутся во втором квартале 2023 года. Собирают М-седаны вместе с другими вариантами «семерки» на заводе в немецком Дингольфинге.