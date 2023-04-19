Компанія BMW представила свій найпотужніший і найшвидший електроседан. Седан i7 M70 xDrive пройшов підготовку у відділенні BMW M.

У гамі BMW 7 серії є версії на будь-який смак, від бензинових та дизельних до гібридних та електричних. При цьому батарейний варіант до останнього часу був лише один – xDrive60. Тепер представлено седан i7 M70 xDrive. Він підготовлений відділенням BMW M та має звання найпотужнішого електричного BMW за всю історію.

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Два його електромотори в сумі розвивають 660 к.с. і 1100 Нм крутного моменту. До 100 км/год автомобіль розганяється за 3,7 секунди (швидше за 748-сильний XM Label Red). Максимальна швидкість обмежена 250 км/год. Топовий седан використовує задній привід eDrive п’ятого покоління з шестифазним подвоєним інвертором. Питома потужність електромотора дорівнює 2,41 кВт на кілограм. Показник на чверть більший, ніж в i7 xDrive60. На одному заряді машина проїжджає 488-560 кілометрів, причому тут є спеціальний режим руху Max Range, який збільшує дальність ходу на 15-25 відсотків. Корисна ємність батареї – 101,7 кВт-год.

Вся мехатроніка в i7 M70 xDrive – зі специфічними M-налаштуваннями. Кузов спереду посилено доповненою перегородкою. Стандартно седан оснащений пневмопідвіскою з адаптивними амортизаторами, поворотним механізмом задніх коліс та активною системою придушення кренів. Штатні гальма – M Sport з дисками збільшеного діаметра. Крім цього, для M70 xDrive запропоновані задні крісла Executive Lounge, екран BMW Theatre Screen, аудіосистема Bowers & Wilkins та нові варіанти фарбування кузова. Серед них вісім двоколірних комбінацій.

Медіасистема M70 xDrive вперше працює під управлінням ОС 8.5. Це останнє покоління фірмових інтерфейсів BMW з новим дизайном головного екрану, швидким доступом до функцій, що часто використовуються. Із запуском iDrive 8.5 компанія перейшла на коротші цикли випуску оновлень, покращила інформацію про зарядні станції та оптимізувала роботу онлайн-сервісів.

Продажі BMW i7 M70 xDrive розпочнуться у другому кварталі 2023 року. Збиратимуть М-седани разом з іншими варіантами «сімки» на заводі у німецькому Дінгольфінзі.