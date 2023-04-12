BMW XM Label Red дебютує як найпотужніша модель бренду з 738 к.с та тисячу «номів» крутного моменту.

В ідеальному світі титул найпотужнішого серійного BMW дістався б суперкару з центральним розташуванням двигуна, який виступає як наступник M1. Однак позашляховики все ще є ліцензією на друкування грошей для автовиробників, тому найпотужнішою моделлю Баварії є великий позашляховик.

Читайте також: Анонсовано BMW XM з дизайном від Наомі Кемпбелл

Зустрічайте XM у його пікантній специфікації Label Red. Це автомобіль, який їздить на 23-дюймових колесах, має дебютувати на публіці наступного тижня на автосалоні Auto Shanghai 2023 у Китаї.

У той час як звичайний XM має «лише» 644 кінські сили та 800 Ньютон-метрів крутного моменту, Label Red підвищує ставку, створюючи колосальні 738 к.с. і 1000 Нм. Він використовує вдосконалену конфігурацію двигуна "S68", нещодавно розробленого 4,4-літрового V8 з твін-турбо, який працює разом з електродвигуном, вбудованим у восьмиступінчасту автоматичну коробку передач. Весь цей ефект передається системі xDrive з режимом Sand для їзди по дюнах.

Сам по собі потужний двигун внутрішнього згоряння тепер видає 577 к.с. і 750 Нм або додаткові 94 к.с. і 100 Нм у порівнянні зі стандартною моделлю. Електродвигун має потужність 194 к.с. і 279 Нм, що відображає стандартний XM. Так само, як і в базовій моделі, є етап попередньої передачі для підвищення максимального крутного моменту до 452 Нм на вході трансмісії для двигуна.

Завдяки нещодавно набраним м’язам BMW каже, що XM Label Red розганяється першої сотні всього за 3,7 секунди або на чотири десятих секунди швидше, ніж звичайний варіант. Загалом, він досягне обмеженої електронікою 250 км/год або 282 км/год, якщо ви виберете пакет M Driver's Package, у цьому випадку спеціальна версія може розігнатись на 11 км/год швидше, ніж стандартний XM з тим же додатковим комплектом.

Щоб відрізнити його від звичайного XM, BMW застосовує акценти Toronto Red на бічній частині елементів, а також навколо могутньої решітки радіатора. Ви також помітите червоні вставки на колесах і на контурі дифузора. Крім того, значки XM також червоні, а також гальмівні супорти. Label Red буде пропонуватися з більш ніж 50 окремими фарбами без додаткової плати як альтернатива звичайному Brooklyn Grey metallic. Мюнхенська марка вказує, що лише «невелика кількість» автомобілів буде продаватися з цією матовою фарбою Frozen Carbon Black.

Червоні акценти продовжуються всередині, де є напис «1/500», що вказує на обмежену доступність моделі. Двоколірна шкіряна оббивка зарезервована для XM Label Red, яка також має символ, що ідентифікує режим Boost, на лівому перемикачі передач. Декоративна смуга з вуглецевого волокна з атласним ефектом також є ексклюзивною для спеціальної версії.

Після прем’єри на виставці Auto Shanghai 2023 наступного тижня XM Label Red піде у виробництво на заводі в Спартанбурзі в Південній Кароліні цього серпня. Деталі ціни будуть розкриті ближче до запуску, але приготуйтеся витратити набагато більше, ніж 159 000 доларів, які BMW просить за стандартний XM.