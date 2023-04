BMW виводить на світовий ринок потужний гібридний кросовер XM, і це стало приводом співпрацювати з Наомі Кемпбелл. Знаменита супермодель стане співавтором особливої унікальної версії BMW XM.

У модельній лінійці BMW з'явився новий кросовер М-родини, причому це окрема модель, а не спортивна версія. Його рекламний девіз — Dare to be You, тобто «насмілився бути собою». Наомі Кемпбелл стане одним із співавторів кампанії із запуску цієї новинки. Крім того, обіцяють представити спецверсію BMW XM, створену у співавторстві з Наомі Кемпбелл.

BMW XM пішов у виробництво у грудні 2022 року, до дилерських центрів він починає надходити цієї весни. Виробництво розгорнуто Південній Кароліні, США.

Суперкросовер оснащений 4,4-літровим двигуном V8 із подвійним турбонаддувом, який поєднується з електромотором. Бензиновий агрегат двигун видає 483 кінські сили, а електромотор забезпечує збільшення в 194 к.с. Сумарна потужність - 644 л.с. Розгін до 97 км/год займає лише за 4,1 секунди.

Для тих, кому цього мало, BMW планує представити версію XM Label Red потужністю 738 л. Вона буде доступна восени 2023 року.