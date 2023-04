BMW выводит на мировой рынок мощный гибридный кроссовер XM, и это послужило поводом сотрудничать с Наоми Кэмпбелл. Знаменитая супермодель станет соавтором особой уникальной версии BMW XM.

В модельной линейке BMW появился новый кроссовер М-семейства, причем это отдельная модель, а не спортивная версия. Его рекламный девиз — Dare to be You, то есть «осмелился быть собой». Наоми Кэмпбелл станет одним из соавторов кампании по запуску этой новинки. Кроме того, обещают представить спецверсию BMW XM, созданную в соавторстве с Наоми Кэмпбелл.

BMW XM пошел в производство в декабре 2022 года, в дилерские центры он начинает поступать этой весной. Производство развернуто в Южной Каролине, США.

Суперкроссовер оснащен 4,4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, сочетающимся с электромотором. Бензиновый агрегат двигатель выдает 483 лошадиные силы, а электромотор обеспечивает прибавку в 194 л.с. Суммарная мощность – 644 л.с. Разгон до 97 км/ч занимает всего за 4,1 секунды.

Для тех, кому этого не достаточно, BMW планирует представить версию XM Label Red мощностью 738 л. Она будет доступна осенью 2023 года.