BMW XM Label Red дебютирует как самая мощная модель бренда из 738 л.с. и тысячу «номов» крутящего момента.

В идеальном мире титул самого мощного серийного BMW достался бы суперкару с центральным расположением двигателя, выступающим как преемник M1. Однако внедорожники все еще являются лицензией на печать денег для автопроизводителей, поэтому самой мощной моделью Баварии является большой внедорожник.

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Встречайте XM в его пикантной спецификации Label Red. Это автомобиль, ездящий на 23-дюймовых колесах, должен дебютировать на публике на следующей неделе на автосалоне Auto Shanghai 2023 в Китае.

В то время как обычный XM имеет «лишь» 644 лошадиные силы и 800 Ньютон-метров крутящего момента, Label Red повышает ставку, создавая колоссальные 738 л.с. и 1000 Нм. Он использует усовершенствованную конфигурацию двигателя "S68", недавно разработанного 4,4-литрового V8 с твин-турбо, работающим вместе с электродвигателем, встроенным в восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Весь этот эффект передается системе xDrive с режимом Sand для езды по дюнам.

Сам по себе мощный двигатель внутреннего сгорания теперь выдает 577 л. и 750 Нм или дополнительные 94 л.с. и 100 Нм в сравнении со стандартной моделью. Электродвигатель имеет мощность 194 л.с. и 279 Нм, отображающий стандартный XM. Так же, как и у базовой модели, есть этап предварительной передачи для повышения максимального крутящего момента до 452 Нм на входе трансмиссии для двигателя.

Благодаря недавно набранным мышцам BMW говорит, что XM Label Red разгоняется первой сотни всего за 3,7 секунды или на четыре десятых секунды быстрее обычного варианта. В общем, он достигнет ограниченной электроникой 250 км/ч или 282 км/ч, если вы выберете пакет M Driver's Package, в этом случае специальная версия может разогнаться на 11 км/ч быстрее стандартного XM с тем же дополнительным комплектом.

Чтобы отличить его от обычного XM, BMW применяет акценты Toronto Red на боковой части элементов, а также вокруг мощной радиаторной решетки. Вы также заметите красные вставки на колесах и контуре диффузора. Кроме того, значки XM также красные, а также тормозные суппорты. Label Red будет предлагаться с более чем 50 отдельными красками без дополнительной платы в качестве альтернативы обычному Brooklyn Grey metallic. Мюнхенская марка указывает, что только небольшое количество автомобилей будет продаваться с этой матовой краской Frozen Carbon Black.

Красные акценты продолжаются внутри, где есть надпись «1/500», что указывает на ограниченную доступность модели. Двухцветная кожаная обивка зарезервирована для XM Label Red, которая также имеет идентифицирующий режим Boost символ на левом переключателе передач. Декоративная полоса из углеродного волокна с атласным эффектом также эксклюзивна для специальной версии.

После премьеры на выставке Auto Shanghai 2023 г. на следующей неделе XM Label Red пойдет в производство на заводе в Спартанбурге в Южной Каролине этого августа. Детали цены будут раскрыты ближе к запуску, но приготовьтесь потратить гораздо больше, чем 159 тысяч долларов, которые BMW просит за стандартный XM.