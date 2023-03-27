BMW зарегистрировало 48 названий торговых марок почти для всей модельной линейки, и это еще не все...

В Немецком ведомстве торговых марок и патентов за последние две недели зарегистрировано 48 наименований от немецкого автопроизводителя BMW. Это свидетельствует о нескольких фактах: во-первых, из-за перехода на электричество старая классификация автомобилей уже неактуальна, а во-вторых, баварцы работают над созданием большого количества новых электромобилей.

Также интересно электрические BMW M-серии стали популярнее бензиновых

Современные модели BMW имеют простую схему наименования, состоящую из трех частей. Первая цифра обозначает серию модели, две следующие цифры обозначают уровень силовой установки, а последний элемент является одним из трех суффиксов: d, i или e. Первый касается автомобилей с дизельным двигателем, второй – бензиновых инжекторных автомобилей, третий – электрифицированных гибридных моделей.

Недавно BMW добавила букву “i” в качестве префикса к полностью электрическим автомобилям, таким как i4. Но новая схема наименования, похоже, объединит две номенклатурные системы, отказавшись от суффиксов EV, таких как eDrive35 на электрических моделях.

Исходя из новых запатентованных названий, теперь буквой "i" будут обозначаться легковые электромобили, буквой X - топливные кроссоверы, префикс iX достанется электрокроссоверам. Численный индекс косвенно укажет на мощность.



BMW имеет зарегистрированные товарные знаки для многих названий с префиксами i, X и iX. К примеру, производитель подал заявку в защиту имен iX750, X750 и i750. Также существуют торговые марки для названий iX130 и i120. Вопрос в том, для чего предназначена каждая из этих торговых марок?

Пока официального разъяснения от BMW нет, исследователям остается лишь высказывать догадки. Скорее всего, семейство электрических "семерок" будут иметь шильдики i740, i750 и i760, топливные кроссоверы X7 переименуют в Х740, Х750 и Х760, а аналоги на электротяге назовут iX740, iX750 и iX760.

Новая шина SportContact 7 от Continental предназначена для динамических, но безопасных поездок по мощным автомобилям на сухих и мокрых дорогах. Она обеспечивает наилучшее сцепление в поворотах и максимальное удовольствие от вождения. Рекламная информация

Если это действительно так, то нынешняя модель X7 xDrive50i в новой системе отсчета будет X750, iX xDrive50 станет iX550, а i4 eDrive40 – назовут i440. Возможно, суффикс xDrive сохранится отдельно для обозначения полного привода. Что касается топливных легковых моделей, то в обозримом будущем наверняка останутся привычные индексы, то есть «пятерка» следующего поколения может предлагаться в виде гибрида (530e), с бензиновым двигателем (530i) или дизелем (530d).

Вопросов пока больше, чем ответов, ведь в патенте есть единственная модель с буквой M – M350. По всей вероятности, структура новых индексов BMW будет раскрыта лишь к концу десятилетия, когда количество электромобилей (и их модификаций) значительно увеличится.



