BMW зареєструвало 48 назв торгових марок майже для всієї модельної лінійки, і це ще не все...

У Німецькому відомстві торгових марок і патентів за останні два тижні зареєстровано 48 назв від німецького автовиробника BMW. Це свідчить одразу про кілька фактів: по-перше, через електризацію модельного ряду стара класифікація автомобілів вже неактуальна, а по-друге, баварці працюють над створенням великої кількості нових електромобілів.

Також цікаво електричні BMW M-серії стали популярнішими за бензинові

Cучасні моделі BMW мають просту схему найменування, що складається з трьох частин. Перша цифра позначає серію моделі, дві наступні цифри позначають рівень силової установки, а останній елемент є одним із трьох суфіксів: d, i або e. Перший стосується автомобілів з дизельним двигуном, другий — бензинових інжекторних автомобілів, третій — електрифікованих гібридних моделей.

Нещодавно BMW додала літеру “i” як префікс до повністю електричних автомобілів, таких як i4. Але нова схема найменування, схоже, поєднає дві номенклатурні системи, відмовившись від суфіксів EV, таких як “eDrive35” на електричних моделях.

Виходячи з нових запатентованих назв, відтепер літерою “i” позначатимуть легкові електромобілі, літерою X — паливні кросовери, префікс iX дістанеться електрокросоверам. Числовий індекс побічно вкаже на потужність.



BMW має зареєстровані товарні знаки для багатьох назв із префіксами i, X та iX. Наприклад, виробник подав заявку на захист імен iX750, X750 і i750. Так само існують торгові марки для назв iX130 та i120. Питання полягає в тому, для чого призначена кожна з цих торгових марок?

Поки що офіційного роз’яснення від BMW нема, дослідникам залишається лише висловлювати здогадки. Швидше за все, сімейство електричних “сімок” матимуть шильдики i740, i750 і i760, паливні кросовери X7 перейменують на Х740, Х750 і Х760, а аналоги на електротязі назвуть iX740, iX750 і iX760.

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Якщо це й справді так, то нинішня модель X7 xDrive50i в новій системі відліку буде X750, iX xDrive50 стане iX550, а i4 eDrive40 - назвуть i440. Можливо, суфікс xDrive збережеться окремо для позначення повного приводу. Що стосується паливних легкових моделей, то в найближчому майбутньому напевно залишаться звичні індекси, тобто «п'ятірка» наступного покоління може пропонуватися у вигляді гібрида (530e), з бензиновим двигуном (530i) або дизелем (530d).

Запитань поки що більше, ніж відповідей, адже в патенті є єдина модель із літерою M — M350. Цілком імовірно, що структура нових індексів BMW буде розкрита лише до кінця десятиліття, коли кількість електромобілів (та їх модифікацій) значно збільшиться.



