BMW представила абсолютно нову 5-ю серію 2024 року (G60), і вперше представницький седан пропонує повністю електричний варіант i5. За винятком деяких незначних деталей, моделі BMW i5 EV і 5 серії з ДВЗ виглядають майже однаково.

Нова BMW 5 серії більша за свого попередника: на 8,5 см в довжину, 3,3 см в ширину та 3,5 см у висоту. Колісна база також збільшилася на 2 см до майже трьох метрів, що стало причиною покращенням комфорту для пасажирів заднього ряду.

Електрична версія i5 пропонує аналогічний простір в салоні, як у 5-й серії з двигуном внутрішнього згоряння, завдяки низькопрофільній батареї, розташованій у днищі. Однак багажник трохи менший.

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Всередині BMW i5 має компонування приладової панелі, що нагадує SUV iX, з орієнтованим на водія повністю цифровим вигнутим дисплеєм BMW по центру. Налаштування складається з 12,3-дюймового інформаційного дисплея за кермом і 14,9-дюймового дисплея керування, які об’єднані в єдиний блок.

Вигнутий дисплей BMW працює за допомогою останнього покоління iDrive – операційної системи BMW 8.5 – з новим графічним дисплеєм, який має чіткий початковий екран і доступ QuickSelect для простого та інтуїтивно зрозумілого сенсорного керування. Водій може керувати системою як за допомогою сенсорного екрану, так і голосом, а також за допомогою кнопок на кермі та контролера BMW iDrive на центральній консолі.

Цікаво, що BMW i5 також дебютує в автомобільних іграх у співпраці з ігровою платформою AirConsole. Водій і пасажири можуть грати в ігри – перегони, спорт, вікторини, симулятори, стратегії, стрибки та головоломки – поки автомобіль стоїть на місці, використовуючи свій смартфон як контролер і вигнутий дисплей BMW.

BMW каже, що i5 також отримав оновлені сидіння для більшого комфорту, в тому числі задні, зі стандартною повністю нешкіряною оббивкою салону або опціональною шкірою Extended Merino. Стаціонарний панорамний дах Sky Lounge вперше пропонується як опція для серії 5.

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Двигуни BMW 5 серії, запас ходу електричної версії

BMW i5 побудовано на основі гнучкої архітектури приводу CLAR, яка використовується в моделях 5-ї серії з двигуном внутрішнього згоряння, м’яким гібридом і гібридом, що підключається до мережі.

Під час виходу на світовий ринок у жовтні 2023 року BMW i5 буде доступний у двох варіантах моделі: eDrive40 із заднім приводом і потужною моделлю M60 xDrive AWD.

Обидва оснащені технологією BMW eDrive п’ятого покоління. BMW i5 eDrive40 забезпечує 335 кінських сил і 400 Нм крутного моменту – або 429 Нм, коли активовано функцію Sport Boost або Lanch Control.

Це дозволяє моделі початкового рівня розганятися до 100 км/год за 5,7 секунди та досягати електронно обмеженої максимальної швидкості 193 км/год.



Електричний i5 M60 xDrive має двомоторну силову установку, що забезпечує 590 к.с. (440 кВт) і 743 Нм крутного моменту – або 819 Нм з функціями M Sport Boost або M Launch Control. Версія i5 M60 xDrive розганяється до 100 км/год за 3,7 секунди та досягає максимальної швидкості 230 км/год.

Обидва варіанти живляться від високовольтної батареї з корисною ємністю 84,3 кіловат-годин, що складається з 4 модулів по 72 акумуляторних елемента кожен і 3 модулів по 12 елементів кожен.

Акумулятор забезпечує запас ходу 400 км для i5 eDrive40 на стандартних 19-дюймових колесах або 400 км для i5 M60 xDrive.

BMW обіцяє, що третій варіант трансмісії з повним приводом з’явиться у 2024 році.

Для економії заряду батареї в критичних ситуаціях, коли водії не можуть підзарядити, BMW i5 пропонує нову функцію Max Range, яка обмежує потужність приводу та максимальну швидкість (до 90 км/год) і вимикає функції комфорту.

Що стосується заряджання, BMW i5 може використовувати зарядку від змінного струму рівня 2 до 11 кВт або швидку зарядку від постійного струму до 205 кВт, причому остання дозволяє заряджати акумулятор від 10 до 80 відсотків приблизно за 30 хвилин.

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Підвіска та керування BMW i5

Оскільки ми говоримо про серію 5, динаміка водіння відіграє важливу роль у привабливості таблички, і i5 обіцяє майже ідеальний розподіл ваги 50:50 та настройку підвіски, яка сприяє спортивному керуванню – передня вісь з подвійними важелями та п’ятиважільна задня підвіска.

Амортизатори мають нове керування в залежності від ходу на обох осях, забезпечуючи додаткову гідравлічну амортизацію, яка компенсує вібрації, викликані нерівностями дорожнього покриття та динамічними поворотами. BMW i5 також отримав пневматичну підвіску задньої осі з самовирівнюванням і спортивне рульове управління з електропідсилювачем та змінним передавальним числом.

Крім того, i5 M60 xDrive оснащено стандартною адаптивною професійною підвіскою M, яка включає амортизатори з електронним керуванням, кермо задніми колесами та знижує кліренс на 0,3 дюйма.

BMW i5 буде виготовлятися на заводі Dingolfing, найбільшому європейському заводі BMW, де також роблять електродвигуни та високовольтні батареї. Ціни в США починаються від 67 795 доларів США за i5 eDrive40 і 85 095 доларів США за i5 M60 xDrive. Ціна чітко орієнтована на Mercedes-Benz EQE і значно нижча за розміром Tesla Model S.