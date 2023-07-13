З 2021 по 2026 рік інвестиції Bosch у технологію водневих паливних елементів сягнуть майже €2,5 млрд. Від цього проекту компанія очікує отримати приблизно €5 млрд до 2030 року.

За прогнозами Bosch, до 2030 року кожна п’ята нова вантажівка вагою понад 6 т. матиме двигуни на паливних елементах.

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В компанії повідомили, що виробництво модулів паливних елементів розпочато на заводі Штутгарт-Фойєрбах у Німеччині та в Чунціні (КНР).

Корпорація Nikola стане пілотним замовником модулів, виготовлених у Штутгарті-Фойєрбаху, а електрична вантажівка на водневих паливних елементах вийде на ринок Північної Америки вже в ІІІ кв. 2023 р.

Daimler Truck планує вивести на ринок водневу вантажівку в другій половині десятиліття, створивши спільне підприємство з Volvo.

У минулому році Stellantis заявив про поставки в Європу своїх перших фургонів на водневих паливних елементах.