С 2021 по 2026 год инвестиции Bosch в технологию водородных топливных элементов составят около €2,5 млрд. От этого проекта компания ожидает получить примерно €5 млрд к 2030 году.

По прогнозам Bosch, к 2030 году каждый пятый новый грузовик весом более 6 т будет иметь двигатели на топливных элементах.

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В компании сообщили, что производство модулей топливных элементов начато на заводе Штутгарт-Фойербах в Германии и Чунцине (КНР).

Корпорация Nikola станет пилотным заказчиком модулей, изготовленных в Штутгарте-Фойербахе, а электрический грузовик на водородных топливных элементах выйдет на рынок Северной Америки уже в ІІІ кв. 2023 г.

Daimler Truck планирует вывести на рынок водородный грузовик во второй половине десятилетия, создав совместное предприятие с Volvo.

В прошлом году Stellantis заявил о поставках в Европу своих первых фургонов на водородных топливных элементах.