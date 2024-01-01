Bosch готує до серійного виробництва принципово нову гальмівну систему

Система brake-by-wire від компанії Bosch повністю замінює механічний зв'язок між педаллю гальма та гальмівною системою на електричні сигнали.

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Шість днів, понад 3 300 кілометрів, різні кліматичні зони — таким був незвичайний тест-драйв, у який вирушила команда розробників Bosch. Вони вперше успішно випробували нову електронно-гідравлічну систему гальмування, діставшись дорогами загального користування до Полярного кола.

Система brake-by-wire повністю усуває механічний зв'язок між педаллю гальма та гальмівною системою. Запит водія на гальмування передається в систему brake-by-wire виключно у вигляді електричного сигналу резервними сигнальними лініями.

Для цього принципово нового підходу Bosch пропонує рішення з двома незалежними гідравлічними гальмівними приводами: гальмівним приводом по проводах та ESP®. Гальмівні системи, такі як інтегроване підсилювальне гальмо від Bosch, забезпечують необхідне дублювання в разі несправності завдяки механічному з'єднанню з педаллю гальма. У новому рішенні Bosch brake-by-wire це з'єднання через механічну тягу з педаллю гальма усунуто.

Нову електрогідравлічну гальмівну систему планується вивести на ринок з осені 2025 року. Окрім електрогідравлічного рішення, Bosch також розробляє суто електромеханічну систему. Компанія вже отримала замовлення від різних автовиробників і очікує, що до 2030 року понад 5,5 мільйона автомобілів у всьому світі будуть обладнані системою brake-by-wire.

Переваги системи гальмування без механічного з'єднання від Bosch

Завдяки відсутності механічного з'єднання більше немає потреби встановлювати компоненти гальмівної системи на захисній перегородці автомобіля. Замість цього їх можна монтувати там, де це найбільш вигідно з погляду безпеки, при оптимізації шуму, вібрацій, жорсткості, а також з точки зору виробництва.

Гнучкість у виборі місця встановлення гальмівних приводів дозволяє уникнути необхідності розробляти окремі варіанти для автомобілів із лівим і правим кермом. Бездротова технологія також дає можливість створювати нові конструкції педалей зі значно коротшим ходом, що відкриває простір для переосмислення дизайну салонів автомобілів.

Гідравлічне brake-by-wire рішення від Bosch базується на перевіреній гальмівній технології та являє собою комбінацію електропривода гальм та системи ESP®. Його компактна конструкція вимагає менше місця для встановлення та знижує вагу гальмівної системи.

Оскільки електропривод гальм і ESP® підключені до різних каналів резервної електричної системи, вони можуть незалежно один від одного створювати необхідний гальмівний тиск на всіх чотирьох колесах у разі несправності. Тому це рішення Bosch також підходить для високоавтоматизованих транспортних засобів, забезпечуючи захист гальмівної системи, необхідний з міркувань безпеки.