Bosch готовит к серийному производству принципиально новую тормозную систему

Система brake-by-wire от компании Bosch полностью заменяет механическую связь между педалью тормоза и тормозной системой на электрические сигналы.

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Шесть дней, более 3 300 километров, различные климатические зоны - таким был необычный тест-драйв, в который отправилась команда разработчиков Bosch. Они впервые успешно испытали новую электронно-гидравлическую систему торможения, добравшись по дорогам общего пользования до Полярного круга.

Система brake-by-wire полностью устраняет механическую связь между педалью тормоза и тормозной системой. Запрос водителя на торможение передается в систему brake-by-wire исключительно в виде электрического сигнала по резервным сигнальным линиям.

Для этого принципиально нового подхода Bosch предлагает решения с двумя независимыми гидравлическими тормозными приводами: тормозным приводом по проводам и ESP®. Тормозные системы, такие как интегрированный усилительный тормоз от Bosch, обеспечивают необходимое дублирование в случае неисправности благодаря механическому соединению с педалью тормоза. В новом решении Bosch brake-by-wire это соединение через механическую тягу с педалью тормоза устранено.

Новую электрогидравлическую тормозную систему планируется вывести на рынок с осени 2025 года. Кроме электрогидравлического решения, Bosch также разрабатывает чисто электромеханическую систему. Компания уже получила заказы от различных автопроизводителей и ожидает, что к 2030 году более 5,5 миллиона автомобилей во всем мире будут оборудованы системой brake-by-wire.

Преимущества системы торможения без механического соединения от Bosch

Благодаря отсутствию механического соединения больше нет необходимости устанавливать компоненты тормозной системы на защитной перегородке автомобиля. Вместо этого их можно монтировать там, где это наиболее выгодно с точки зрения безопасности, при оптимизации шума, вибраций, жесткости, а также с точки зрения производства.

Гибкость в выборе места установки тормозных приводов позволяет избежать необходимости разрабатывать отдельные варианты для автомобилей с левым и правым рулем. Беспроводная технология также дает возможность создавать новые конструкции педалей со значительно более коротким ходом, что открывает простор для переосмысления дизайна салонов автомобилей.

Гидравлическое brake-by-wire решение от Bosch базируется на проверенной тормозной технологии и представляет собой комбинацию электропривода тормозов и системы ESP®. Его компактная конструкция требует меньше места для установки и снижает вес тормозной системы.

Поскольку электропривод тормозов и ESP® подключены к различным каналам резервной электрической системы, они могут независимо друг от друга создавать необходимое тормозное давление на всех четырех колесах в случае неисправности. Поэтому это решение Bosch также подходит для высокоавтоматизированных транспортных средств, обеспечивая защиту тормозной системы, необходимую из соображений безопасности.