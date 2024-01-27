Bosch використовуватиме генеративний штучний інтелект у виробництві. Сервіси на основі штучного інтелекту будуть втілені на всіх заводах Bosch.

Bosch тестує генеративний штучний інтелект і базові моделі у виробництві. У перших проектах на двох заводах Bosch у Німеччині генеративний штучний інтелект створює змодельовані зображення для розробки та масштабування рішень штучного інтелекту для оптичного контролю та оптимізації наявних моделей ШІ.

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Bosch очікує, що це скоротить час, необхідний для планування, запуску та розширення програм на основі ШІ, з нинішніх шести-дванадцяти місяців до кількох тижнів. Після успішного пілотного проєкту цю послугу зі створення змодельованих даних буде запропоновано всім підприємствам Bosch.

«Майже половина всіх заводів Bosch вже використовують ШІ у своїх виробничих процесах. За допомогою генеративного штучного інтелекту ми не лише поліпшуємо наявні ШІ-рішення, а й закладаємо основи для оптимального впровадження цієї технології в нашу глобальну виробничу мережу», — коментує Стефан Гартунг, голова правління Robert Bosch GmbH.

Для цього є вагомі економічні причини: залежно від розміру заводу та типу виробництва штучний інтелект може використовуватись для підвищення продуктивності та значної економії витрат. «Bosch прагне відігравати провідну роль у розробці та застосуванні промислового штучного інтелекту», — говорить Гартунг.

Як допомогає штучний інтелект

Пілотні заводи Bosch вже використовують ШІ для планування, моніторингу та контролю виробництва. Наприклад, на заводі в Гільдесгаймі аналіз даних на основі штучного інтелекту допоміг на 15% скоротити тривалість циклу під час введення в експлуатацію нових ліній. На заводі в Штутгарті-Фейєрбасі нові алгоритми скоротили процеси тестування компонентів із трьох з половиною до трьох хвилин.

«Завдяки генеративному штучному інтелекту ми робимо наступний крок в його еволюції та виводимо сучасне виробництво на новий рівень», — говорить Таня Рюкерт, член ради директорів Bosch і директор з цифрових технологій.

У цьому процесі Bosch може спиратися на власний досвід: моделі програмного забезпечення для генеративного штучного інтелекту були розроблені в ході досліджень Bosch і впроваджуються на заводах Bosch. Один завод використовує метод штучно створених зображень для надійного контролю зварних швів мідних дротів під час виробництва електродвигунів, інший займається контролем якості насосів високого тиску.

Економічний ефект

Завод Bosch у Бурсі (Туреччина) демонструє, чого може досягти штучний інтелект у виробництві. Так, споживання води скоротилося на 30%, енергії — на 6%, брак — на 9 відсотків, а ефективність збільшилася майже на 10%. Все це свідчить, що штучний інтелект має велике значення. «Він фундаментально змінить промислове виробництво на краще», — вважає Таня Рюкерт.