Bosch будет использовать генеративный искусственный интеллект в производстве. Сервисы на основе искусственного интеллекта будут использованы на всех заводах Bosch.

Bosch проверяет генеративный искусственный интеллект и базовые модели в производстве. В первых проектах на двух заводах Bosch в Германии генеративный искусственный интеллект создает смоделированные изображения для разработки и масштабирования решений искусственного интеллекта для оптического контроля и оптимизации существующих моделей ИИ.

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Bosch ожидает, что это сократит время, необходимое для планирования, запуска и расширения программ на основе ИИ, с нынешних шести-двенадцати месяцев до нескольких недель. После успешного пилотного проекта эта услуга по созданию смоделированных данных будет предложена всем предприятиям Bosch.

«Почти половина всех заводов Bosch уже используют ИИ в своих производственных процессах. С помощью генеративного искусственного интеллекта мы не только улучшаем имеющиеся ИИ решения, но и закладываем основы для оптимального внедрения этой технологии в нашу глобальную производственную сеть», — комментирует Стефан Гартунг, глава правления Robert Bosch GmbH.

Для этого есть веские экономические причины: в зависимости от размера завода и типа производства искусственный интеллект может использоваться для повышения производительности и значительной экономии затрат. «Bosch стремится играть ведущую роль в разработке и применении промышленного искусственного интеллекта», – говорит Гартунг.

Как помогает искусственный интеллект

Пилотные заводы Bosch уже используют ШИ для планирования, мониторинга и контроля производства. К примеру, на заводе в Гильдесхайме анализ данных на основе искусственного интеллекта помог на 15% сократить продолжительность цикла при вводе в эксплуатацию новых линий. На заводе в Штутгарте-Фейербасе новые алгоритмы сократили процессы тестирования компонентов с трех с половиной до трех минут.

«Благодаря генеративному искусственному интеллекту, мы делаем следующий шаг в его эволюции и выводим современное производство на новый уровень», — говорит Таня Рюкерт, член совета директоров Bosch и директор по цифровым технологиям.

В этом процессе Bosch может опираться на свой опыт: модели программного обеспечения для генеративного искусственного интеллекта были разработаны в ходе исследований Bosch и внедряются на заводах Bosch. Один завод использует метод искусственно созданных изображений для надежного контроля сварных швов медных проводов при производстве электродвигателей, другой занимается контролем качества насосов высокого давления.

Экономический эффект

Завод Bosch в Бурсе (Турция) показывает, чего может добиться искусственный интеллект в производстве. Потребление воды сократилось на 30%, энергии - на 6%, брак - на 9 процентов, а эффективность увеличилась почти на 10%. Все это свидетельствует, что искусственный интеллект имеет большое значение. «Он фундаментально изменит промышленное производство к лучшему», – считает Таня Рюкерт.