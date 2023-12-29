Сьогодні численні електронні блоки зазвичай керують різними функціями автомобіля, тоді як у майбутньому кілька центральних комп'ютерів поєднуватимуть безліч різних функцій з раніше відокремлених областей.

Компанія Bosch першою у світі з постачальників обладнання для автовиробників продемонструє поєднання інформаційно-розважальних функцій та функцій допомоги водієві у центральному комп'ютері на одному SoC на виставці CES 2024 у Лас-Вегасі.

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«Ми хочемо спростити електронні системи автомобілів і водночас зробити їх максимально безпечними. Демонструючи нову автомобільну комп'ютерну платформу на CES, ми робимо важливий крок у цьому напрямку. Наша мета в середньостроковій перспективі — втілити на практиці ще більше автоматизованих функцій керування автомобілем, у тому числі з сегменту компактних і середньорозмірних авто», — коментує Маркус Хейн, член правління Robert Bosch GmbH і голова Bosch Mobility.

В основі нового автомобільного комп'ютера від Bosch, який отримав назву «платформа інтеграції cockpit & ADAS», лежить єдиний SoC, який обробляє безліч функцій інформаційно-розважальної системи та системи допомоги водієві одночасно. Наприклад, автоматичне паркування та виявлення смуги руху в поєднанні з інтелектуальною персоналізованою навігацією та голосовим асистентом. Переваги для автовиробників — менше місця та кабелів, що означає зниження витрат.

«Центральні автомобільні комп'ютери — це серце програмно-визначених автомобілів. У майбутньому вони контролюватимуть усі аспекти роботи сучасних автомобілів і скоротять нинішню велику кількість окремих блоків керування», — додає Маркус Хейн.

Bosch прогнозує, що до 2030 року обсяг ринку автомобільного програмного забезпечення сягне близько 200 мільярдів євро. Компанія очікує, що в сфері автомобільних комп'ютерів для інформаційно-розважальних систем та систем допомоги водієві до 2030 року обсяг ринку становитиме 32 мільярди євро.