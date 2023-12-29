Сегодня многочисленные электронные блоки обычно управляют различными функциями автомобиля, тогда как в будущем несколько центральных компьютеров будут объединять множество различных функций из ранее обособленных областей.

Компания Bosch первой в мире из поставщиков оборудования для автопроизводителей продемонстрирует сочетание информационно-развлекательных функций и функций помощи водителю в центральном компьютере на одном SoC на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе.

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"Мы хотим упростить электронные системы автомобилей и одновременно сделать их максимально безопасными. Демонстрируя новую автомобильную компьютерную платформу на CES, мы делаем важный шаг в этом направлении. Наша цель в среднесрочной перспективе - воплотить на практике еще больше автоматизированных функций управления автомобилем, в том числе из сегмента компактных и среднеразмерных авто", — комментирует разработку Маркус Хейн, член правления Robert Bosch GmbH и председатель Bosch Mobility.

В основе нового автомобильного компьютера от Bosch, который получил название "платформа интеграции cockpit & ADAS", лежит единый SoC. Он обрабатывает множество функций информационно-развлекательной системы и системы помощи водителю одновременно. Например, автоматическая парковка и обнаружение полосы движения в сочетании с интеллектуальной персонализированной навигацией и голосовым ассистентом. Преимущества для автопроизводителей - меньше места и кабелей, что означает снижение затрат.

"Центральные автомобильные компьютеры - это сердце программно-определяемых автомобилей. В будущем они будут контролировать все аспекты работы современных автомобилей и сократят нынешнее большое количество отдельных блоков управления", — добавляет Маркус Хейн.

Bosch прогнозирует, что к 2030 году объем рынка автомобильного программного обеспечения достигнет около 200 миллиардов евро. Компания ожидает, что в сфере автомобильных компьютеров для информационно-развлекательных систем и систем помощи водителю к 2030 году объем рынка составит 32 миллиарда евро.