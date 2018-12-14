До 2025 року у світі буде близько 2,5 мільйонів таких електричних транспортних капсул, вважають аналітики.

На виставці електроніки CES в Лас-Вегасі, що відкривається восьмого січня 2019 року, компанія Bosch представить інтелектуальну багатофункціональну екосистему Shuttle Mobility. Німецька компанія Robert Bosch переконана, що за таким транспортом майбутнє.

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У рамках програми Shuttle Mobility створено чотиримісний шаттл. Пасажири у ньому розміщуються один навпроти одного, між ними є невеличкий виступ у якому помітні пази – там ховається міні-холодильник з напоями та інші корисні речі. Кожен пасажир може скористатись сенсорним планшетом, на борту є Wi-Fi. Сам шаттл перетворюється в особистого помічника, готового надати будь-яку інформацію. Технічні подробиці транспорта не повідомляються.

Для того, аби скористатись шаттлом, потрібно зробити виклик через додаток у смартфоні користувача. Система обере найближчий шаттл від пункту замовлення і інших користувачів, які хочуть їхати сумісним маршрутом, при цьому чим більше пасажирів, тим дешевша поїздка. Скільки коштуватиме проїзд у такому “маршрутному таксі” компанія не каже.

Фото: безпілотний пасажирський шаттл Bosch / Bosch

Після прибуття машини клієнт ідентифікуює себе в транспортній системі за допомогою смартфона. Оплата поїздки проводиться в електронному режимі.

Місцезнаходження шаттла визначається з точністю “до декількох сантиметрів”, повідомляє Bosch. Інженери компанії створили радари, ультразвукові датчики і різноманітні системи управління, та поєднали їх з останнім програмним забезпеченням, аби при зміні дорожніх умов автопілот міг адаптувати свій стиль водіння.

Окремий сервіс стежить за станом батарей шаттлів. Він прораховує наперед місце і час зарядки, враховуючи затори і прогнозу погоди.

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