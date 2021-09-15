На жаль, про універсальний зарядний конектор-перехідник мова не йде, але новий дріт для зарядки виявився компактнішим, легшим і простішим за конструкцією, а отже дешевшим.

На автосалоні IAA Mobility 2021 в Мюнхені компанія Bosch презентувала гнучкий зарядний кабель без вбудованого блоку управління. Новий трифазний кабель на 40% легший за звичайні аналоги та займає менше місця в багажнику.

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У комплекті з кабелем йдуть адаптери для вилок типу 2 та побутових розеток, що дозволяє заряджати батареї як на зарядних станціях, так і вдома. У другому випадку необхідності у настінній коробці немає. Кабель забезпечує зарядку змінним струмом потужністю до 22 кВт.

Завдяки новій технології, вилки конекторів не потребують компонентів для управління та контролю потужності зарядки. Адаптер оснащений термостатом та пристроєм захисного відключення. Це гарантує відсутність перевантаження або перегріву навіть при регулярній підзарядці від побутової розетки з потужністю зарядки до 2,3 кВт. Система безпеки розриває з’єднання до того, як ситуація стане критичною.

“Гнучкий інтелектуальний зарядний кабель – відмінний приклад того, як Bosch використовує інноваційні високі технології, щоб полегшити повсякденне життя, допомагаючи електромобільності домогтися ширшого визнання”, – каже президент підрозділу Bosch Powertrain Solutions Уве Гакстаттер.

Bosch планує почати продажі нового кабелю приватним споживачам та автовиробникам в середині 2022 року. У компанії сподіваються, що він стане новим стандартом в галузі.

Фото: зарядний кабель Bosch для електромобілів та гібридів / Bosch