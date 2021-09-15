К сожалению, об универсальном зарядном коннектор-переходнике речь не идет, но новый провод для зарядки оказался компактным, легким и простым по конструкции, а следовательно и дешевле.

На автосалоне IAA Mobility 2021 в Мюнхене компания Bosch представила гибкий зарядный кабель без встроенного блока управления. Новый трехфазный кабель на 40% легче обычных аналогов и занимает меньше места в багажнике.

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В комплекте с кабелем идут адаптеры для вилок типа 2 и бытовых розеток, что позволяет заряжать батареи как на зарядных станциях, так и дома. Во втором случае необходимости в настенной коробке нет. Кабель обеспечивает зарядку переменным током мощностью до 22 кВт.

Благодаря новой технологии, вилки коннекторов не требуют компонентов для управления и контроля мощности зарядки. Адаптер оснащен термостатом и устройством защитного отключения. Это гарантирует отсутствие перегрузки или перегрева даже при регулярной подзарядке от бытовой розетки с мощностью зарядки до 2,3 кВт. Система безопасности разрывает соединение до того, как ситуация станет критической.

"Гибкий интеллектуальный зарядный кабель – отличный пример того, как Bosch использует инновационные высокие технологии, чтобы облегчить повседневную жизнь, помогая электромобильности добиться широкого признания", – говорит президент подразделения Bosch Powertrain Solutions Уве Гакстаттер.

Bosch планирует начать продажи нового кабеля частным потребителям и автопроизводителям в середине 2022 года. В компании надеются, что он станет новым стандартом в отрасли.

Фото: зарядный кабель Bosch для электромобилей и гибридов / Bosch