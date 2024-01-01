Божевільні податки на нові авто у Туреччині: яскравий приклад

Купити автомобіль у деяких країнах практично неможливо через непомірні податки. Туреччина у цьому сенсі є однією із найгірших країн світу, змушуючи деякі бренди встановлювати малі двигуни у свої більші моделі, щоб відповідати нижчим податковим категоріям.

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Ось чому Mercedes продає останній E-Class з 1,5-літровим двигуном. Седан преміум-класу починається з еквівалента $63 400 або приблизно стільки ж коштує E350 4Matic у Сполучених Штатах.

Однак це без урахування деяких безглуздих податків. Спеціальний податок на споживання (ÖTV) для нових автомобілів з двигуном об’ємом менше 1,6 літра починається з 45 відсотків вартості автомобіля, якщо ціна не перевищує 5600 доларів. Ставка податку зростає поступово залежно від базової ціни автомобіля, досягаючи 80 відсотків вартості для автомобілів, які коштують понад 8500 доларів США. Оскільки більшість автомобілів потрапляє в останню категорію, майже всі покупці повинні розкошелитися додатково на 80 відсотків від справжньої ціни машини.

Отже, розмитнений у Туреччині E-Class з 1,5-літровим двигуном коштує приблизно 114 000 доларів. Потім ви додаєте податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20 відсотків, і математика виходить трохи більше 136 000 доларів США. З урахуванням податків на реєстрацію Mercedes E180 коштує приблизно 137 000 доларів.

Як ви можете собі уявити, «Мерседес» не єдиний автовиробник, який вдається до двигунів зі зменшеними розмірами. BMW 5 серії, що продається в Туреччині як 520i, насправді не має 2,0-літрового двигуна, як глобальна модель. Замість цього він використовує менший 1,6-літровий агрегат, щоб уникнути попадання в ще вищу податкову дужку. І ні, це не називається 516i, що мало б більше сенсу.

Ми говорили лише про автомобілі з двигуном, який не перевищує 1,6 літра. Однак ÖTV може досягати 220 відсотків початкової ціни автомобіля, якщо є двигун об’ємом понад 2,0 літри. Ви додаєте ПДВ на це, а потім просто відмовляєтеся від покупки нового автомобіля. Усе це зроблено для того, аби мотивувати автовиробників будувати заводи у Туреччині й це працює.