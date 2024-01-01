Безумные налоги на новые авто в Турции: яркий пример

Купить автомобиль в некоторых странах практически невозможно из-за непомерных налогов. Турция в этом смысле является одной из худших стран мира, заставляя некоторые бренды устанавливать малые двигатели в свои большие модели, чтобы соответствовать низким налоговым категориям.

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Вот почему Mercedes продает последний E-Class с 1,5-литровым двигателем. Седан премиум-класса начинается с эквивалента $63 400 или примерно столько же стоит E350 4Matic в Соединенных Штатах.

Однако это без учета некоторых нелепых налогов. Специальный налог на потребление (ÖTV) для новых автомобилей с двигателем объемом менее 1,6 литра начинается с 45 процентов стоимости автомобиля, если цена не превышает 5600 долларов. Ставка налога растет постепенно в зависимости от базовой цены автомобиля, достигая 80 процентов стоимости для автомобилей, которые стоят более 8500 долларов США. Поскольку большинство автомобилей попадает в последнюю категорию, почти все покупатели должны раскошелиться дополнительно на 80 процентов от настоящей цены машины.

Итак, растаможенный в Турции E-Class с 1,5-литровым двигателем стоит примерно 114 000 долларов. Затем вы добавляете налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20 процентов, и математика получается чуть более 136 000 долларов США. С учетом налогов на регистрацию Mercedes E180 стоит примерно 137 000 долларов.

Как вы можете себе представить, "Мерседес" не единственный автопроизводитель, который прибегает к двигателям с уменьшенными размерами. BMW 5 серии, продающийся в Турции как 520i, на самом деле не имеет 2,0-литрового двигателя, как глобальная модель. Вместо этого он использует меньший 1,6-литровый агрегат, чтобы избежать попадания в еще более высокую налоговую дужку. И нет, это не называется 516i, что имело бы больше смысла.

Мы говорили только об автомобилях с двигателем, который не превышает 1,6 литра. Однако ÖTV может достигать 220 процентов начальной цены автомобиля, если есть двигатель объемом более 2,0 литра. Вы добавляете НДС, а потом просто отказываетесь от покупки нового автомобиля. Все это сделано для того, чтобы мотивировать автопроизводителей строить заводы в Турции и это работает.