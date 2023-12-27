В автопарке турецкой полиции появились супербыстрые автомобили Ferrari, Bentley, Porsche и других престижных брендов: ездить на элитных авто будут не начальники отделений, а патрульные.

Подвижной состав полиции обогатился сразу на 23 автомобиля. Роскошные и экзотические автомобили отдали обычным офицерам для патрулирования улиц Стамбула.

Патрульные теперь дежурят на Bentley Continental GT, Porsche Taycan Turbo S, на двух Land Rover Range Rover, а также разных поколениях Audi A6, Mercedes-Benz G-Class, GLS, E-Class и A-Class. Также в престижном автопарке есть несколько Volvo XC90, BMW 1 серии (F20 LCI), внедорожник Peugeot, VW Golf и Nissan Juke.

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Чтобы убедиться в действенности элитного подразделения, стоит побывать в Стамбуле, арендовать скоростную машину и немножечко погонять с превышением скорости на улицах столицы Турции. Немножечко нарушить ПДД сможете, но не более, поскольку чуть ли не сразу увидите в своем зеркале заднего обзора полицейский суперкар с мигающими огнями на крыше.

Как выяснилось, полицейское ведомство элитные автомобили не покупало. По словам Министра внутренних дел Турции Али Ерликая, который лично прибыл на вручение роскошных машин правоохранителям, все эти транспортные средства были частью большого наследства австралийца, известного как Хакан Айик. Тот руководил незаконными операциями, его подозревали в торговле наркотиками. Он также владел отелем в Стамбуле. Сейчас его имущество конфисковано.

После ареста Хакана Министерство внутренних дел Турции по решению правительства национализировало все автомобили, превратив их в полицейские. Машины обустроили специальными звуковыми и световыми сигналами, одели в полицейскую ливрею.

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Ерликай сказал, что все транспортные средства, в т.ч. шикарные Bentley и Porsche, "отныне будут на службе нашей полиции, на служение нашей нации, а не преступным организациям". Решение довольно практичное и даже идеологическое: в глазах туристов и жителей столицы, которые увидят эти автомобили на патрулировании, такой шаг поднимет рейтинг власти, поскольку машины не передали чиновникам или за бесценок продали "своим людям" как конфискат, а поставили на службу.

Правда, экономисты подсчитали, что полиция Стамбула выиграла бы больше от продажи этих очень дорогих автомобилей на аукционе, поскольку надлежащее обслуживание Ferrari, Bentley и полностью электрического Porsche не будет дешевым. Аргумент весомый: держать патрульный Ferrari с включенным двигателем часами – не очень хорошая идея.

Впрочем, другие автомобили по стоимости владения также не из дешевых, что стоило бы учитывать. Экономисты говорят, речь идет не о распродаже конфиската, а именно о торгах на аукционе, выручка на которых сильно растет.

Однако в правительстве страны решили, что результативность полиции с такими супербыстрыми автомобилями для охраны общественного порядка и злостными нарушителями ПДД будет лучше и предложения с продажей отвергли.