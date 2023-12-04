Amperino стал третьим турецким производителем электромобилей. Новый бренд вышел на рынок с маленький трехместным электромобилем C-100, название которому дали по случаю столетия Турецкой Республики.

Трехместный салон построен по схеме 1+2, то есть водитель по центру кабины и два пассажира сзади. Благодаря такой конфигурации пассажиры в небольшом пространстве могут разместить ноги на всю длину без сгибания в коленях.

Автомобиль из композитных материалов имеет очень маленькие размеры (3159х1500х1450 мм), это на 16 см меньше по длине и на 10,5 см шире нашего "горбатого" ЗАЗ-965. А вот по высоте (1,45 м) и по весу (650 кг) они одинаковы.

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Подробности довольно скупы, но известно, что малыш С-100 получил багажный отсек на 370 литров. Аккумуляторный блок разместили под полом в пределах колесной базы, но мощность батареи не указали.

Серийного выпуска этого малыша придется ждать больше года. Фото: Amperino

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Максимальная скорость Amperino составляет 90 км/ч, а запас хода на одной зарядке обещан в пределах 150 километров. После этого машина нуждается в 4-часовой зарядке от бытовой сети.

Заявлена хорошая защита при ДТП и наличие современных систем помощи водителю.

В 2024 году планируется выпустить пробную партию машин из 10 единиц, а уже с 2025 года планируется массовый выпуск. О стоимости С-100 производитель ничего не сказал, но обещает умеренный ценник.