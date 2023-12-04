Amperino став третім турецьким виробником електромобілів. Новий бренд вийшов на ринок з маленький тримісним електромобілем C-100, назву якому дали з нагоди століття Турецької Республіки.

Тримісний салон побудовано за схемою 1+2, тобто водій по центру кабіни і два пасажири позаду. Завдяки такій конфігурації пасажири у такому невеличкому просторі можуть розмістити ноги на всю довжину без згину в колінах.

Автомобіль з композитних матеріалів має дуже маленькі розміри (3159х1500х1450 мм), це на 16 см менше по довжині та на 10,5 см ширше від нашого «горбатого» ЗАЗ-965. А ось по висоті (1,45 м) та по вазі (650 кг) вони однакові.

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Подробиці доволі скупі, але відомо, що малюк С-100 отримав багажний відсік на 370 літрів. Акумуляторний блок розмістили під підлогою в межах колісної бази, але потужність батареї не вказали.

Серійного випуску цього малюка доведеться чекати понад рік. Фото: Amperino

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Максимальна швидкість Amperino становить 90 км/год, а запас ходу на одній зарядці обіцяно в межах 150 кілометрів. Після цього машина потребує 4-годинної зарядки від побутової мережі.

Заявлено гарний захист при ДТП та наявність сучасних систем допомоги водієві.

У 2024 році планується випустити пробну партію машин з 10 одиниць, а вже з 2025 року планується масовий випуск. Про вартість С-100 виробник нічого не сказав, але обіцяє поміркований цінник.