В автопарку турецької поліції з’явилися супершвидкі автомобілі Ferrari, Bentley, Porsche та інших престижних брендів: їздитимуть на елітних авто не начальники відділків, а патрульні.

Рухомий склад поліції збагатився відразу на 23 автомобілі. Розкішні та екзотичні автомобілі віддали звичайним офіцерам для патрулювання вулиць Стамбула.

Патрульні тепер чергують на Bentley Continental GT, Porsche Taycan Turbo S, на двох Land Rover Range Rover, а також різних поколіннях Audi A6, Mercedes-Benz G-Class, GLS, E- Class і A-Class. Також в престижному автопарку є кілька Volvo XC90, BMW 1 серії (F20 LCI), позашляховик Peugeot, VW Golf і Nissan Juke.

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Щоб переконатися в дієвості елітного підрозділу, варто побувати в Стамбулі, орендувати швидкісну машину і трішечки погасати з перевищенням швидкості на вулицях столиці Туреччини. Трішечки порушити ПДР зможете, але не більше, оскільки мало не відразу побачите у своєму дзеркалі заднього огляду поліцейський суперкар з миготливими вогнями на даху.

Як з’ясувалося, поліцейське відомство елітні автомобілі не купувало. За словами Міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, який особисто прибув на вручення розкішних машин правоохоронцям, усі ці транспортні засоби були частиною великого спадку австралійця, відомого як Хакан Айік. Той керував незаконними операціями, його підозрювали в торгівлі наркотиками. Він також володів готелем у Стамбулі. Наразі його майно конфісковано.

Через місяць після арешту Хакана Міністерство внутрішніх справ Туреччини за рішенням уряду націоналізувало усі автомобілі, перетворивши їх на поліційні. Машини облаштували спеціальними звуковими та світловими сигналами, одягли в поліцейську ліврею.

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Єрлікай сказав, що всі транспортні засоби, у т.ч. шикарні Bentley і Porsche, "відтепер будуть на службі нашої поліції, на служіння нашій нації, а не злочинним організаціям". Рішення доволі практичне і навіть ідеологічне: в очах туристів та жителів столиці, які побачать ці автомобілі на патрулюванні, такий крок підніме рейтинг влади, оскільки машини не передали чиновникам чи за безцінь продали "своїм людям" як конфіскат, а поставили на службу.

Щоправда, економісти підрахували, що поліція Стамбула виграла б більше від продажу цих дуже дорогих автомобілів на аукціоні, оскільки належне обслуговування Ferrari, Bentley та повністю електричного Porsche не буде дешевим. Аргумент вагомий: тримати патрульний Ferrari з увімкненим двигуном годинами – не дуже гарна ідея.

Втім, інші автомобілі за вартістю володіння також не з дешевих, що варто було б враховувати. Економісти говорять, мова йде не про розпродаж конфіскату, а саме про торги на аукціоні, виторг на яких сильно зростає.

Однак в уряді країни вирішили, що результативність поліції з такими супершвидкими автомобілями для охорони громадського порядку і злісними порушниками ПДР буде кращою і пропозиції з продажем відкинули.