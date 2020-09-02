Нововведення покликане зменшити кількість імпорту машин у країні, аби підтримати вітчизняні виробництва.

Згідно з указом президента, у Туреччині вводиться спеціальний податок на нові автомобілі з об'ємом двигуна 1,6 літра і більше – акциз збільшено з 60% до 80%.

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Для моделей з мотором більше 2 літрів ставки зросли зі 100% до 130%, тоді як податок на автомобілі високого сегменту зростуть із 160% до 220%, повідомляє Bloomberg. Нововведення не стосуються автомобілів місцевого виробництва, лише імпортних. Наразі це найвищі податки на автомобілі у світі.

Ці заходи є частиною нещодавньо прийнятої стратегії, за допомогою якої Туреччина сподівається стримувати імпорт та підтримувати вітчизняну економіку.

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