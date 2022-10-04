Несподівані висловлювання та "голосування" очільника Tesla щодо вирішення війни в Україні викликали хвилю обурення серед українців та справедливої критики серед розумних людей. Не відставали й соцмережі.

Третього жовтня Ілон Маск вирішив самостійно закінчити війну в Україні мирним шляхом, тому почав продукувати божевільні ідеї. Його висловлювання чи припущення були навіяні російською пропагандою, тож передавати їх не будемо.

І хоча пізніше Ілон зізнався, що й надалі підтримує Україну, його дивні висловлювання обурили українців. І оскільки Маск є гендиректором компанії Tesla, автомобілі цього бренду теж потрапили під сатиричні меми.

Цікаво, що раніше Ілон Маск тролив рашистів

Серед народної творчості – ігнорування автомобілів Tesla, модернізація логотипу, порівнняня з Папою Римським та в’язнем СБУ Медведчуком тощо. Ну і куди ж без Притули...

Дивіться найпопулярніші меми та фотожаби про Ілона Маска і Tesla: