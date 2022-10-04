Неожиданные высказывания и "голосования" главы Tesla по поводу решения войны в Украине вызвали волну возмущения среди украинцев и справедливой критики среди умных людей. Не отставали и соцсети.

Третьего октября Илон Маск решил самостоятельно закончить войну в Украине мирным путем, поэтому начал продуцировать безумные идеи. Его высказывания или предположения были навеяны российской пропагандой, так что передавать их не будем.

И хотя позже Илон признался, что и дальше поддерживает Украину, его странные высказывания возмутили украинцев. И поскольку Маск является гендиректором компании Tesla, автомобили этого бренда тоже попали под сатирические мемы.

Интересно, что раньше Илон Маск троллил рашистов

Среди народного творчества – игнорирование автомобилей Tesla, модернизация логотипа, сравнение с Папой Римским и узником СБУ Медведчуком и т.д. Ну и куда же без Притулы...

Смотрите самые популярные мемы и фотожабы об Илоне Маске и Tesla: