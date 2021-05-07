Лінійка включає кілька типів масел, призначених спеціально для машин, випущених у 1980-х та 1990-х роках.

Моторні мастила є однією з найбільших тем для дискусій серед автомобілістів. Існують цілі інтернет-форуми, присвячені виключно цьому питанню. Звичайно, є рекомендовані виробником мастила, але це лише вершина айсберга, особливо якщо мова про старший автомобіль. Motul хоче трохи полегшити процес вибору для покупців, завдяки новій лінійці синтетичних масел для старіших машин.

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Вік машини має значення, оскільки різні двигуни мають компоненти, розроблені для певної суміші добавок. Деякі з цих добавок, зокрема цинк, не містяться в сучасних оливах, тому їх використання може призвести до збільшення зносу в двигунах старих автомобілів. Саме тому французька нафтова компанія Motul розробила лінійку масел, орієнтованих на різний вік автомобілів.

Наприклад, у автомобілях до 1980-х років часто не вистачає каталітичних нейтралізаторів, вони мають двигуни з плосковідвідними клапанами та, як правило, більш низькі допуски. Ці двигуни отримують вигоду від більш важкої оливи з набагато більшою кількістю цинку. Ці машини могли використовувати або Motul Classic Oil 20w50, або 2100 Classic Oil 15w50.

Автомобілі з 1980-х років мають жорсткіші допуски на двигун та більше обладнання для контролю викидів, а примусова індукція (вона ж турбо) стала набагато більш поширеною. Двигуни таких машин мають інші потреби, ніж у старіших автомобілях. Вони все ще потребують неабиякої кількості цинку, але ці двигуни розроблені для легших масел, тому масло Motul Classic Eighties має індекс 10w40.

Автомобілі 1990-х років стали набагато досконалішими, більш високообертовими та мали складніші клапанні механізми – наприклад, VTEC від Honda. Для цього потрібно було ще рідше масло, 10w30 у випадку з Motul Classic Nineties, і ще менше цинку, щоб запобігти пошкодженню їх делікатних каталітичних нейтралізаторів.

Фото: моторні оливи Motul для автомобілів 1980х і 1990-х років / Motul