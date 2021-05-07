Линейка включает несколько типов масел, предназначенных специально для машин, выпущенных в 1980-х и 1990-х годах.

Моторные масла являются одной из самых больших тем для дискуссий среди автомобилистов. Существуют целые интернет-форумы, посвященные исключительно этому вопросу. Конечно, есть рекомендованные производителем смазки, но это лишь вершина айсберга, особенно если речь о старом автомобиле. Motul хочет немного облегчить процесс выбора для покупателей, благодаря новой линейке синтетических масел для более старых машин.

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Возраст машины имеет значение, поскольку различные двигатели имеют компоненты, разработанные для определенной смеси добавок. Некоторые из этих добавок, в том числе цинк, не содержатся в современных маслах, поэтому их использование может привести к увеличению износа в двигателях старых автомобилей. Именно поэтому французская нефтяная компания Motul разработала линейку масел, ориентированных на разный возраст автомобилей.

Например, в автомобилях до 1980-х годов часто не хватает каталитических нейтрализаторов, они имеют двигатели с плосковідвідними клапанами и, как правило, более низкие допуски. Эти двигатели извлекают выгоду из более тяжелого масла с гораздо большим количеством цинка. Эти машины могли использовать либо Motul Classic Oil 20w50, либо 2100 Classic Oil 15w50.

Автомобили с 1980-х годов имеют более жесткие допуски на двигатель и больше оборудования для контроля выбросов, а принудительная индукция (она же турбо) стала гораздо более распространенной. Двигатели таких машин имеют другие потребности, чем в более старых автомобилях. Они все еще нуждаются в изрядном количестве цинка, но эти двигатели разработаны для более легких масел, поэтому масло Motul Classic Eighties имеет индекс 10W40.

Автомобили 1990-х годов стали намного более совершенными, более высокооборотистыми и имели более сложные клапанные механизмы – например, VTEC от Honda. Для этого нужно было масло 10w30 в случае с Motul Classic Nineties, и еще меньше цинка, чтобы предотвратить их повреждение деликатных каталитических нейтрализаторов.

Фото: моторные масла Motul для автомобилей 1980-х и 1990-х годов / Motul