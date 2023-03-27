Хоча існуючі автомобілі все ще будуть вироблятись під цією маркою, нові транспортні засоби, які вийдуть зі стін цього заводу, матимуть назву KG Mobility.

Після поглинання хімічною корпорацією KG Group корейський автовиробник SsangYong Motor Co змінив свою назву на KG Mobility, і відтепер займатиметься мобільними рішеннями майбутнього.

SsangYong Motor завершила зміну назви на зборах акціонерів, щоб зосередитися на платформі електромобілів, автономному водінні та штучному інтелекті.

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Суд у справах про банкрутство Сеула схвалив плани виплати боргу SsangYong у серпні після того, як у червні було обрано консорціум на чолі з компанією KG Group, що займається виробництвом хімікатів і сталі, як остаточного претендента на придбання боргової компанії.

Модельний ряд виробника автомобілів, складався з позашляховиків з Torres, Tivoli, Korando, Rexton і пікапа Rexton Sports.

Нові шини Continental перед серійним виробництвом випробовуються як в лабораторії, так і в реальних умовах – на полігонах у Франції, Німеччині, Чехії та США. Кожну модель нових шин тестують протягом 150 000 кілометрів. Рекламна інформація

Новий виробник планує випустити повністю електричну модель Torres EVX на базі позашляховика Torres вже у цьому році та інші оновлені моделі протягом року.