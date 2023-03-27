Хотя нынешние автомобили все еще будут производиться под этой маркой, новые транспортные средства, которые выйдут из стен этого завода, будут называться KG Mobility.

После поглощения химической корпорацией KG Group корейский автопроизводитель SsangYong Motor Co сменил свое название на KG Mobility, и теперь будет заниматься мобильными решениями будущего.

SsangYong Motor завершила смену названия на собрании акционеров, чтобы сосредоточиться на платформе электромобилей, автономном вождении и искусственном интеллекте.

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Суд по делам о банкротстве Сеула одобрил планы выплаты долга SsangYong в августе после того, как в июне был избран консорциум во главе с компанией KG Group, занимающейся производством химикатов и стали, как окончательный претендент на приобретение долговой компании.

Модельный ряд производителя автомобилей состоял из внедорожников из Torres, Tivoli, Korando, Rexton и пикапа Rexton Sports.

Новые шины Continental Перед серийным производством испытываются как в лаборатории, так и в реальных условиях – на полигонах во Франции, Германии, Чехии и США. Каждая модель новых шин тестируется в течение 150 000 километров. Рекламная информация

Новый производитель планирует полностью выпустить электрическую модель Torres EVX на базе внедорожника Torres уже в этом году и другие обновленные модели в течение года.