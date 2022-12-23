Украинские чиновники рассчитывают на инвестиции от Южной Кореи в оборудование по ремонту энергетической инфраструктуры и предлагают открыть в Украине производство электромобилей.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сообщил в Telegram-канале. «Провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Корея Хан Док Су. Поблагодарил за последовательную поддержку Украины, оказание гуманитарной и нелетальной военной помощи», - написал Шмигаль.

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«Рассчитываем на расширение объемов помощи от Южной Кореи в части оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры. Затронули послевоенное восстановление и участие корейских компаний в восстановлении. В частности, предложил открыть в Украине производство электромобилей», – рассказал о содержании разговора Денис Шмигаль.