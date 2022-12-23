Українські чиновники розраховують на інвестиції від Південної Кореї в обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури та пропонують відкрити в Україні виробництво електромобілів.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram-каналі. «Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Республіки Корея Хан Док Су. Подякував за послідовну підтримку України, надання гуманітарної та нелетальної військової допомоги» - написав Шмигаль.

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«Розраховуємо на розширення обсягів допомоги від Південної Кореї в частині обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури. Торкнулися повоєнного відновлення та участі корейських компаній у відбудові. Зокрема, запропонував відкрити в Україні виробництво електромобілів», - розповів про зміст розмови Денис Шмигаль.