Відео навчань українських воїнів з використанням бронемашин DZIK з'явилось у мережі.

На відео видно використання польських легкоброньованих машин DZIK (з польського "дикий кабан") у злагодженні української піхоти. Цей броньовик виробляється польською компанією AMZ Kutno у кількох версіях – для армії, поліції, вантажний та спеціально для Іраку під назвою Ain Jaria-1.

Точна кількість поставлених в Україну польських броньованих мобільних машин не розголошується, повідомляє "Мілітарний".

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Легкоброньована колісна машина DZIK оснащена стійкою для кулемета та пусковими димової завіси. Салон розрахований на перевезення шести або восьми військовослужбовців.

Автомобіль створено на базі шасі SCAM S55/62. Конструкція кузова посилена звареними сталевими пластинами. Всі двері оснащені куленепробивними козирками, а додаткові козирки розташовані по обидва боки від задніх дверей.

Броня "Дзика" забезпечує захист від куль калібру 7,62 мм. Автомобілі Dzik оснащені турбодизельним двигуном потужністю 146 к.с. (107 кВт) з робочим об’ємом 2797 см³.